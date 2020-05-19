В Оксфорде в разгаре клинические испытания вакцины от COVID-19

Познакомьтесь с семьей Вайни.

С начала объявления изоляционных мер правительством Бориса Джонсона они находились в своем доме, в Оксфорде.

Посовещавшись, Вайни - мать, отец и дочь - приняли решение участвовать в испытаниях вакцины против COVID-19 в качестве добровольцев.

Рианнон Вайни, участница испытаний вакцины, так объясняет причины своего решения:

"Очень многие пытаются внести свою лепту в борьбу с эпидемией, я подумала - я не медсестра, я не врач, но вот тут я могу быть полезной".

Для того, чтобы участвовать в испытаниях, которые в настоящий момент проводятся в университете Оксфорда, исследователям были нужны не менее тысячи человек. К волонтерам предъявлялись следующие требования: быть здоровым, представлять разновозрастные и разные гендерные группы.

Половине участников вводилась вакцина, половине - плацебо.

Цель испытаний - выяснить, способствует ли прививка выработке антител к коронавирусу.

Вайни наблюдают за собственным состоянием и регулярно измеряют температуру, при этом они не знают, был ли им введен медикамент или плацебо.

Говорит Кэйти Вайни, мама Рианнон и участницы испытаний вакцины: "Пока никто из нас не ощутил никаких симптомов, никаких побочных эффектов мы тоже не почувствовали. Мы никак по этому поводу не тревожимся".

По словам Тони Вайни, отца семейства и участника испытаний вакцины, "общая надежда, как и надежда многих других на то, что в случае, если вакцина окажется эффективной, жизнь вернется в привычное русло. Ну и, конечно, так все мы чувствуем, что этим своим решением сделали что-то полезное для общества".

Испытания вакцины начались чуть больше трех недель назад, отмечается, что разработан препарат был за три с половиной месяца. В обычное время срок составляет около пяти лет. Сами специалисты отмечают, что нынешний эксперимент - самый широкий по количеству участников.

Предварительные итоги в интервью Euronews подводит профессор Ричард Хэйнс, он - координатор испытаний вакцины Recovery: "Мы намерены увеличить количество добровольцев для второго этапа. Нам будут нужны 10 тысяч участников, и среди них - и те, кто уже переболел COVID-19. Испытывается не только вакцина, но и разные типа лекарственной терапии. Сказать с уверенностью, каковы полученные результаты, мы пока не можем".

Из Оксфорда передает журналист Euronews Дэймон Эмблинг: "Этот знаменитый университский город стал одним из центров, где куется победа над инфекцией. Британский кабинет министров говорит, что если вакцина покажет эффективность, то 30 миллионов доз могут быть выпущены уже к сентябрю. О том, что на другом берегу Атлантики тоже может быть получена вакцина, сообщают США. Но есть и скептики, утверждающие, что панацеи от коронавируса может и не быть найдено".