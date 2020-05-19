Грохотом кастрюль хотят прогнать премьер-министра

Протестовать уже можно: в Мадриде и в Севилье во вторник сотни человек вновь вышли на акцию с требованием отставки испанского премьера Педро Санчеса.

Меры, предпринятые его кабинетом, активисты называют "катастрофой". Ударами ложек о крышки и кастрюли участники акции пытаются "прогнать" правительство. Манифестанты обвиняют Санчеса в том, что меры изоляции были предприняты слишком поздно и бестолково, и теперь их приходится в очередной раз продлевать.