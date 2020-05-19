1000 пустых стульев на канале Урк

Акция "1000 пустых стульев" была организована ассоциацией "Канал 19", в которую ходят владельцы баров и ресторанов, расположенных вдоль канала Урк в восточной части Парижа. Таким образом они выразили свою обеспокоенность будущим своего бизнеса. В условиях карантина и социального дистанцирования их заведения растеряли свою обычно многочисленную клиентелу. Особую обеспокоенность вызывает вероятность, что мэрия не разрешит в этом году открывать "парижские пляжи", расположенное вдоль канала.