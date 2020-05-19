Он рисует футболистов на песке

Камерунский художник Кобе Уильям рисует прямо на песке, используя воду и мел.

В этот раз он изобразил звезду камерунского футбола Самуэля Это'о и его товарища по "Барселоне" Андреса Иньесту.

Кобе говорит, что и раньше рисовал знаменитостей, но работами никто не интересовался, пока он не взялся за футболистов.