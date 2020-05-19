Партия Макрона потеряла большинство в парламенте

Партия "Вперёд, Республика!" президента Франции потеряла абсолютное большинство мест в нижней палате парламента, Национальном собрании. Это произошло после того, как о выходе из пропрезидентской фракции объявили 17 депутатов. Новая парламентская группа, которую возглавил депутат Матьё Орфелен, получила название "Экология, демократия, солидарность".

Теперь во фракции "Вперёд, Республика!" осталось только 288 депутатов, тогда как два года назад их было 314. Для абсолютного большинства в Национальном собрании макронистам теперь не хватает одного депутата. Но вряд ли недостаток голосов даст о себе знать при голосовании по ключевым вопросом, так как президент Макрон пользуется стабильной поддержкой депутатов центристского "Демократического движения" (сокращенно МоДем). В эту фракцию входят 46 депутатов.

Тем не менее исход депутатов из пропрезидентской фракции – важный симптом падающей популярности главы государства. За последние два года этому способствовали скандал из-за поведения охранника Макрона Александра Беналлы, а затем массовые протесты движения "желтых жилетов" и предложенный проект пенсионной реформы. Коронавирусная пандемия и связанные с ней карантинные меры также не способствовали росту популярности Эммануэля Макрона.

Но в тоже время, как не странно, борьба с инфекцией способствовала росту популярности премьер-министра Эдуара Филиппа, о которой свидетельствуют майские социологические опросы. Его ожидающаяся отставка может еще больше подорвать позиции президента.