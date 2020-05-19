Начали открываться музеи Италии

Искусство вновь становится доступным не только в интернете: после двухмесячного карантина итальянские музеи начинают один за другим открывать свои двери для посетителей. С понедельника заработала римская галерея Боргезе.
Открылись и Капитолийские музеи - старейшие в мире, начало которым положил папа Сикст IV в 1471 году.
А также Национальный археологический музей Пестум на юге Италии. Но по Римскому форуму прогуляться пока не удастся. Его открытие, как и многих других достопримечательностей и музеев Италии планируется не раньше 2 июня.
В этот день Апеннины смогут посетить и иностранные туристы - без них приходится сложно. Открытие лишь трёх музеев Флоренции по выходным обходится в полмиллиона евро каждые 45 дней. В министерстве Италии заявили, что таких денег у них нет. По той же причине остаётся закрытой Пинакотека Брера, а также другие музеи Милана, Неаполя и Палермо. А Сицилийские археологические раскопки можно будет посетить 25 мая.