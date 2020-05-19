Коронавирус "закрывает" опенспейс: каким будет офис "новой реальности"?

Концепция "опенспейс" — офиса открытого типа, где все сидят вместе — может стать ещё одной жертвой коронавируса.

Популярный до сих пор способ организовать работу так, чтобы любой коллега, включая начальство, всегда был рядом, в условиях пандемии оказывается просто-напросто опасным.

Чтобы продолжить работу, французским компаниям приходится тем или иным образом "закрывать" открытое пространство.

Около миллиона французов пока так и продолжают работать на дому.

Нас ждет невесёлое будущее

"Мы больше не сможем подходить к другим столам, чтобы задать вопрос, придётся звонить или писать, и вообще, видимо, общаться теперь будем меньше".

"Нас ждет невеселое будущее, ведь обычно, чтобы объяснить что-нибудь коллеге, проще всего подойти, встать рядом".

"В таком открытом пространстве проще и быстрее обсуждать работу, но недостаток — шум. Дома было, во всяком случае, явно тише", — рассказывают сотрудники фирмы, торгующей оборудованием для домашних бассейнов. Сейчас там самое горячее время, и руководство пытается найти новый способ эффективной организации труда.

Теряются связи, исчезает чувство коллектива

Жером Шабоди, директор компании:

"15 человек сегодня работают из дома. Это - совсем другое дело, это большая потеря времени на принятие решений, да просто на общение по телефону или почтой. Быстрой реакции вообще ждать не приходится. В общем, теряются связи, исчезает чувство коллектива".

Гийом Пети, Euronews:

"Возвращение на работу после двух месяцев изоляции и внедрение новых правил организации рабочего пространства оказалось очень прибыльным для некоторых компаний: самые разные средства защиты пользуются сейчас огромным спросом".

Небольшая фабрика по производству офисной мебели оказалась среди немногих предприятий, которым коронавирус принёс не проблемы, а огромную прибыль. Прозрачные поликарбонатные перегородки были раньше не самым ходовым товаром, но теперь их здесь закупают в массовых количествах и маленькие магазинчики, и огромные корпорации. Обороты производства меньше чем за месяц утроились.

Жоктан Курби, директор фабрики:

"Можно назвать это и возможностью расширить бизнес, но в какой-то момент это было и желание чем-то помочь Франции".

"Опенспейс" в его привычном виде сейчас исчезает, но концепция офиса как такового никуда не денется: далеко не всю работу можно выполнять удалённо, и спрос на оборудование для "новой реальности" только растёт.