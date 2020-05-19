Разрешение на совместную молитву

Госсовет Франции постановил смягчить действующий запрет на собрания в местах отправления культа. По мнению высшего консультативного органа французского правительства, запрет на религиозные службы в присутствии прихожан "не пропорционален преследуемым целям по защите здоровья граждан" и "наносит серьезный ущерб" осуществлению права на свободу вероисповедания Госсовет предлагает разрешить совместный сбор людей в составе не более 10 человек. Решение должно быть выполнено в восьмидневный срок.

Одним из первых и основных очагов распространения инфекции в стране стало религиозное собрание в городе Мюлуз в департамент Верхний Рейн. В феврале на съезд евангелистов из Христианской Церкви открытых дверей приехали 2200 паломников со всей Франции и из соседних европейских государств.