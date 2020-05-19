"Нам полегчало": страны ЕС ослабляют изоляционные меры

Италия сняла ограничения не только на религиозные церемонии, но и на торговлю, с начала июня можно совершать поездки по стране и выезжать за ее пределы. Из всех стран ЕС в Италии карантин был самым длительным.

В Риме владелица магазины готовой одежды подводит предварительные итоги: "Сложно, конечно, неизвестно, как пойдут дела, ситуация в экономике тяжелая. Но мы держимся, мы все-таки занимаемся бизнесом, мы верим, что мы выстоим, как мы сумели выдержать длительную изоляцию".

В Испании правительство разработала для выхода из изоляции четырёхступенчатую систему, и каждый регион страны будет ей следовать, но ослабление карантинных мер происходило и будет происходить с разной скоростью, зависящей в первую очередь от общей эпидемиологической обстановки.

Но ношение масок остается обязательным в общественном транспорте по всей территории страны.

Во Франции начались занятия в средней школе, первыми учиться отправились 12-13-летние дети, посещающие 6-ой и 5-ый классы колледжей.

Руководству учебных заведений пришлось заново разработать всю логистику приема подростков, включая уменьшение количества детей во время занятий и их перемещение по школе.

Объясняет Эрик Субтиль, директор колледжа: "Первое и главное условие - соблюдение дистанцирования, на каждого ученика приходится 4 кв. м в классе, таким образом в помещении не может находиться более 12 учащихся".

В Ирландии правительство также ослабляет карантинные меры, сейчас в республике разрешена торговля непродовольственными товарами и занятия спортом на свежем воздухе, в том числе возможно посещение и гольф-клубов.