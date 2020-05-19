Продажи на авторынке рухнули из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса продажи автомобилей в странах ЕС в апреле рухнули на рекордные 76,3% по сравнению с прошлым годом. Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что это падение — самое значительное за всю. историю В Италии спрос упал на 97.6% , в Испании — на 96.5% Еще на двух ключевых рынка региона — во Франции и Германии — падение составило 88.8% и 61.1% соответственно.

Дилерские центры в апреле были закрыты. Всего в Европе за месяц было продано чуть более 270 тысяч новых автомобилей, тогда как в апреле пошлого года — около 1, 14 млн.

Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отмечает, что авторынок РФ в текущем году сократится на 43% по сравнению с прошлым годом. Между тем онлайн-покупки автомобилей перестают быть экзотикой.