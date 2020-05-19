Миланский аперитив

Италия объявила карантин для борьбы с распространением коронавируса первой из европейских стран. Сегодня итальянцы вновь могут ходить в бары, в рестораны и в магазины. Ограничения частично сняты, можно вновь встречаться с друзьями и родственниками. Требования сохранять безопасную дистанцию и носить маски в определённых случаях остаются в силе, но жить стало значительно легче.

Журналист Euronews Алессио Делланна находится в Мадриде. Он расскажет вам, как жители этого города, одного из наиболее пострадавших в стране, встретили начало выхода из карантина..

Алессио Делланна, Euronews:

"В Италии начинается третья фаза выхода из изоляции, и впервые за два месяца я могу наконец постричься в парикмахерской. В последний раз меня постриг брат, и моя голова уже давно нуждается в руке мастера. Надеюсь, что ждать мне придётся недолго.

Вот и моя очередь. Маску пришлось снять, иначе постричь меня правильно было бы сложно. Безопасная дистанция сохраняется довольно строго, клиентам ждать своей очереди внутри не разрешается, все ждут снаружи. А на входе нужно обязательно продезинфицировать руки специальным средством. Рассаживают клиентов на расстоянии не менее метра друг от друга. Надо сказать, что мне крупно повезло: ждать пришлось не так долго.

Ну, а теперь можно и прогуляться. Я нахожусь на улице Борсере в квартале Изола, который получил в последнее время огромную популярность из-за обилия баров, ресторанов и других интересных мест, где можно отлично провести время. Это один из главных центров традиционного миланского аперитива, на который люди собираются после работы.

Но сегодня здесь не так многолюдно, как я ожидал. Многие рестораны по-прежнему закрыты или работают только на вынос - они ещё не обустроили помещения в соответствии с новыми правилами. Что ж, весьма ответственное поведение.

А вот выпить здесь пива мне всё же удалось в ожидании того времени, когда нормальная жизнь возобновится".