Обама и Трамп: "Высокие отношения"

Дональд Трамп ответил своему предшественнику на посту президента США.
Барак Обама публично заявил, что пандемия коронавируса показала, что нынешняя администрация "не отдает себе никакого отчета в последствиях совершаемых шагов."
Нынешний ее глава отмел эту аргументацию тремя фразами.
Американская пресса указывает, что в традициях современной политической жизни страны подобный "обмен любезностями" не имеет прецедентов.
Однопартиец Обамы - губернатор наиболее затронутого в стране пандемией штата Нью-Йорк Эндрю Куомо публично сдал анализы на вирусоносительство, параллельно сообщив, что все, у кого есть симптоматика, напоминающая грипп, имеют возможность провериться.
По последним данным, в США заражены свыше полтора миллиона человек, от жертвами инфекции стали почти 91 тысяча американцев, тесты на вирусоносительство сдали к настоящему моменту почти 12 миллионов жителей Америки.