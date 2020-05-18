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США

Обама и Трамп: "Высокие отношения"

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 Елена Караева
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Donald Trump
Donald Trump   -   Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Дональд Трамп ответил своему предшественнику на посту президента США.

Барак Обама публично заявил, что пандемия коронавируса показала, что нынешняя администрация "не отдает себе никакого отчета в последствиях совершаемых шагов."

Нынешний ее глава отмел эту аргументацию тремя фразами.

Он [Обама] был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным.
Дональд Трамп
президент США

Американская пресса указывает, что в традициях современной политической жизни страны подобный "обмен любезностями" не имеет прецедентов.

Nam Y. Huh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Хотя прямо 44-ый президент США имя 45-го все-таки не назвал, намек на то, кого он имел в виду, был понят всеми и сразуNam Y. Huh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
"Знали ли те, о ком вы думали, как об ответственных взрослых людях, что они делают? Выяснилось, что нет. Более того, они не могли даже задать нужных вопросов.
Барак Обама
экс-президент США

Однопартиец Обамы - губернатор наиболее затронутого в стране пандемией штата Нью-Йорк Эндрю Куомо публично сдал анализы на вирусоносительство, параллельно сообщив, что все, у кого есть симптоматика, напоминающая грипп, имеют возможность провериться.

По последним данным, в США заражены свыше полтора миллиона человек, от жертвами инфекции стали почти 91 тысяча американцев, тесты на вирусоносительство сдали к настоящему моменту почти 12 миллионов жителей Америки.

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