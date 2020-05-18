В России впервые с 1 мая за сутки выявили меньше 9 тысяч заразившихся коронавирусом - 8 926 человек. Общее число заражений с начала эпидемии выросло до 290 678, сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Как отмечается, суточный рост составил 3,2% против 3,6% днем ранее, что является рекордно низким показателем.

За последние 24 часа в стране умер 91 человек. Общее число жертв эпидемии, по данным оперативного штаба, увеличилось до 2722.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила в понедельник, что российские медики провели уже более 7,1 млн тестов на выявление нового коронавируса. За прошедшие сутки сделано 230 тысяч тестов. Число проведенных в стране лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию удвоилось с конца апреля.