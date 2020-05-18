Меркель и Макрон предложили план стимулирования европейской экономики объемом 500 млрд евро

Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом 500 млрд евро, сообщила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Это (пандемия коронавируса нового типа - прим.), и в этом мы едины, - самый тяжелый кризис в истории ЕС. Такой кризис требует соответствующего ответа", - сказала она. По ее словам, Берлин и Париж хотят действовать вместе с остальными странами Евросоюза, но посредством своей инициативы намерены послать им сигнал о том, что ЕС преодолеет этот кризис и выйдет из него более сильным.

"Мы сказали, что нуждаемся в фонде восстановления [экономики]. О том,как может выглядеть этот фонд, Германия и Франция вели активные дискуссии, - добавила Меркель. - Важно быстро восстановить экономику. В этой связи мы хотим создать ограниченный сроками фонд в размере 500 млрд евро, который должен предоставлять средства бюджета ЕС для наиболее пострадавших секторов и регионов".