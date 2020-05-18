Месса на автостоянке

Верующие французского городка Шалон-ан-Шампань собрались на первую после ослабления карантинных мер так называемую "выездную мессу" под открытым небом. Это первая такая служба во Франции. Она состоялась в воскресенье 17 мая на автостоянке. Из своих автомобилей люди слушали проповедь священника. Все были в масках.