В Канале потерпел крушение военный самолёт

Самолет пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds ("Снегири") потерпел крушение возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Группа совершала показательный полет в рамках турне "Операция "Вдохновение", организованного в честь канадцев, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Погибла пилот самолета, капитан Дженнифер Кейси. Второй пилот катапультировался и получил ранения.

Обломки машины упали на жилой дом, пострадавших нет. "В доме находились два человека, сотрудники экстренных служб оказали им помощь, они получили временное жилье", — сообщил глава местного пожарно-спасательного подразделения Майк Адамс.

Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта. Проводится расследование. Соболезнования членам семьи погибшей уже направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В конце апреля Трюдо сообщил, что пилотажная группа будет проводить в разных городах страны авиашоу, чтобы таким образом поддержать канадцев в условиях пандемии нового коронавируса. В каждом авиационном показе обычно участвуют по 9 самолетов CT-144 Tutor, которые с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе. Минимальная высота полета составляет около 150 метров от уровня высотных зданий. О времени и месте проведения каждого шоу дополнительно сообщается на сайте пилотажной группы, созданной в 1971 году.