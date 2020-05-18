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Италия

В Ватикане после карантина открылся собор cв. Петра - AFP

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APTOPIX Virus Outbreak Vatican Pope
APTOPIX Virus Outbreak Vatican Pope   -   Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В течение двух дней главный и самый большой по площади собор римско-католической церки был продезинфицирован, бригада из 10 человек в защитных костюмах обработала почти 15 тыс. кв м - это не только поверхность пола, но и перил, а также статуй и монументов. Учитывая, что хранящиеся в соборе скульптуры и убранство - наследие человечества, средства подобрали мягкие, не разрушающие хрупкие поверхности, в состав дезинфицирующих жидкостей входили озон, спирт серебро и очень небольшое количество хлора.

На Апеннинах церкви и соборы стояли закрытыми с марта, проведение богослужений с участием прихожан было запрещено.

Жертвами заражения коронавирусной инфекцией в Италии стали свыше 31 тысячи человек.

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