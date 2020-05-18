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мир

Индия: бомба замедленного действия?

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 Елена Караева
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Индия: бомба замедленного действия?
Авторское право  R S Iyer/AP
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Минздрав Индии сообщил о новом рекордном росте выявленных случае вирусоносителей за сутки - в понедельник таких оказалось свыше пяти тысяч двухсот человек, общее количество зараженных приближается к ста тысячам.

Официальный Дели продлил режим функционирования изоляционных мер еще накануне - он будет действовать до 31-го мая.

В стране не работают учебные заведения и детские учреждения, включая университеты и начальные школы. Детям до 10 лет вообще запрещено выходить на улицу. То же самое касается тех, кому уже исполнилось 60.

Закрыты рестораны, допускается лишь приготовление еды навынос. Также запрещены религиозные процессии и собрания. Все храмы и места паломничества находятся под замком вплоть до особого распоряжения.

Предполагается, что Индия достигнет пика эпидемии не ранее середина лета.

Эксперты полагают, что тяжелейшая ситуация в здравоохранении этой густонаселенной страны делает Индию "бомбой замедленного действия", поскольку очаги заражения будут в ближайшее время на полуострове только расширяться.

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