Расследование действий ВОЗ

В Женеве в режиме видеоконференции под эгидой ВОЗ открылась двухдневная Всемирная ассамблея здравоохранения. Участники встречи обсуждают резолюцию Евросоюза о начале международного расследования происхождения коронавируса нового типа и оценки действий ВОЗ.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от пандемии странам помощь в размере 2 млрд долларов. Он так одобрил проведение расследования: "Китай поддерживает идею всесторонней проверки глобальных мер реагирования на Covid-19 после того, как над пандемией под установлен контроль, чтобы обобщить опыт и справиться с недостатками. Эта работа должна был основана на научном и экспертном подходе во главе с ВОЗ и проведена с объективной и беспристрастной точки зрения".

На ассамблее обсуждается также вопрос равноправного доступа всех стран мира к вакцине от коронавируса нового типа, разработки ведутся в лабораториях ряда государств. Си Цзиньпин пообещал сделать китайскую вакцину достоянием всего человечества.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что после пандемии мир никогда не будет прежним. Он также прокомментировал смягчение карантина:

"Мы стремимся к тому, чтобы глобальное восстановление произошло как можно скорее, мы призываем страны действовать с осторожностью. Государства, которые торопятся с принятием решений до того, как будет сформирована система общественного здравоохранения по выявлению и подавлению способов передачи инфекции, рискуют помешать своему собственному восстановлению."

По словам генерального директора ВОЗ, самым большим провалом будет бездействие, если мир не вынесет ничего полезного из пандемии, с начала которой заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли.