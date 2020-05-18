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Россия

Выздоровел младенец, родившийся с коронавирусом

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 Павел Барсуков
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Выздоровел младенец, родившийся с коронавирусом
Авторское право  RTR
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В Северной Осетии выздоровел младенец, с рождения заболевший COVID-19. По сообщениям врачей, мать заразилась на позднем сроке беременности. Ребёнок появился на свет 17-го апреля. Болезнь у него протекала бессимптомно, и теперь три подряд теста показали отрицательный результат. И мать, и младенца отпустили домой. По некоторым данным это второй в мире случай "ковида" у новорождённого. Первый был отмечен в середине апреля в Перу.

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