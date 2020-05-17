COVID-19: Обама раскритиковал администрацию Трампа

Барак Обама раскритиковал работу нынешних властей США и заявил, что они оказались неспособны принять адекватные меры для сдерживания эпидемии коронавируса. За несколько месяцев до президентских выборов в США он выступил с обращением к выпускникам HBCU (Исторически черные вузы в Америке) и призвал их занять активную социальную позицию.

"Эта пандемия убедительно показала, что многие люди на руководящих постах просто не отдают себе отчета в происходящем. Некоторые из них даже не пытаются притвориться, что отвечают за что-либо", − сказал Обама.

Он не стал напрямую называть имен, однако очевидно, что упрек обращен в сторону администрации Дональда Трампа, особенно на фоне инициированной хозяином Белого дома кампании "Обамагейт".

В ноябре в США пройдут президентские выборы. На этом фоне Белый дом активно раздувает скандал, обвиняя Барака Обаму в том, что перед уходом он всячески стремился дискредитировать Дональда Трампа.