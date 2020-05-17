Футбол и пустые трибуны

Дортмундская "Боруссия" победила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Чемпионат Германии— первый из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен, все матчи проводятся без зрителей и с ограничением в 322 человека на территории арены. Футболисты говорят, что скучают по свои болельщикам, которые после смягчения карантина в Германии могут собраться небольшой группой в баре, чтоб посмотреть матч по телевизору.