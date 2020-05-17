Италии придется рискнуть: новый этап смягчения карантина

Италии придется рискнуть. О том, что у страны нет выбора и ограничения должны быть сняты, несмотря на риск второй волны коронавируса, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. На кону будущее национальной экономики. С понедельника здесь открываются магазины, кафе, парикмахерские и музеи.

"Мы обязаны пойти на этот риск. Иначе страна никогда не откроется. Нам придется только сидеть и ждать, когда же появится вакцина, когда ее смогут получить наши граждане. Мы не можем себе этого позволить", - отметил Конте.

С 3 июня в Италию будут пускать туристов из стран ЕС. Причем им не придется "садиться" на карантин. Ранее стало известно, что провести две недели взаперти будут вынуждены все вновь прибывшие в Испанию.

"Необходима координация действий на уровне ЕС, особенно в том, что касается Шенгенской зоны. Мы должны проявлять солидарность. Ни односторонние меры, принятые на этой неделе Испанией, ни сегодняшнее решение итальянских властей не отвечают нашим ожиданиям", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Европейская комиссия призвала страны ЕС открывать границы только сообща, не допуская при этом "дискриминации по национальному признаку".