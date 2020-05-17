"Европа зажигает свет". Онлайн-шоу под таким названием заменило в этом году роттердамский финал "Евровидения", отмененный в связи с пандемией коронавируса. В субботу несостоявшиеся конкурсанты исполнили - каждый из своего дома - композицию "Love Shine a Light" группы-победительницы 1997 года Katrina and the Waves.

Российская группа Little Big и еще 40 исполнителей из разных стран также представили зрителям 30-секундные отрывки из своих песен. Никаких флагов и тысяч восхищенных поклонников - традиционных атрибутов конкурса.

В следующем году в Нидерландах ждут тех же музыкантов, но с новинками.