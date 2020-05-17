В Европе снова открываются церкви

Греческие церкви открыли свои двери в это воскресенье после двух месяцев карантина. В первый день многие храмы провели две литургии: рано утром для верующих преклонного возраста и через несколько часов - для семей с детьми.

Согласно совместному решению Министерства образования и культов и Министерства здравоохранения (оно будет действовать до 5 июня), максимально допустимое количество людей определяется соотношением: 1 человек на 10 квадратных. метров.

На радость прихожан это не омрачило: "Я решил причаститься. Убежден, что ничего плохого не случится. Святое Причастие защищает меня, я уверен", - говорит Ефимис Пападопулос.

Возобновились богослужения и в Румынии. Они состоялись на открытом воздухе, присутствовавшие были в масках и соблюдали дистанцию.

В Бухаресте желающих помолиться было столько, что они не поместились на церковных дворах, пришлось зарпашивать разрешение занять соседние улицы. "Я уже на прошлой неделе знал, что так будет, - говорит священник одной из столичных церквей Василе Иоанну, - и попросил разрешения занять близлежащий переулок".

Ну а во французском городе Шалон-ан-Шампань прошла автомесса. Её возглавил местный епископ Франсуа Тув. В ней приняли участие около 500 прихожан в автомобилях. Гостию раздавал священнослужитель в маске, протягивая через опущенное стекло.