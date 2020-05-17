Албания: искусство против политики

В Албании борьба за здание Национального театра вылилась в противостояние между властями и оппозицией.

Творческая интеллигенция, общественные деятели призывали отреставрировать театр, который был свидетелем смены исторических эпох в стране. Однако мэрия Тираны при поддержке правительства решила перенести Национальный театр в новое здание, а старое просто снести, что и было сделано в ночь на воскресенье.

Из-за эпидемии COVID-19 в Албании действуют запрет на массовые сборища, однако избежать протестов не удалось, на место прибыли сотни возмущенных людей. "Это несправедливо и неоправданно, - заявил лидер оппозиционной "Демократической партии Албании" Лулзим Баша. - Пока власти не начнут прислушиваться к людям, протесты будут продолжаться".

В результате воскресной акции в Тиране были задержаны около 40 человек, несколько людей, в том числе сотрудник полиции, получили травмы и были доставлены в больницы. Как отмечают наблюдатели, противостояние вокруг Национального театра в целом является отражением крайне сложной политической ситуации в Албании и говорит о кризисе недоверия населения к властям.