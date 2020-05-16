Суррогатное материнство и COVID-19: дети не могут увидеть родителей

Из-за эпидемии коронавируса десятки младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев, застряли в одном из киевских отелей. Границы закрыты, и около 50 малышей пока не могут обнять своих биологических родителей.

Украина - одна из немногих стран, где суррогатное материнство – легальный бизнес. "Цена на младенца" варьируется от 30 до 70 тысяч долларов.

"Все эти дети оказались в непростой ситуации: они не могут встретиться с родителями. А это граждане и Китая, и Франции, и Испании, и Италии, и США, и Болгарии. Границы закрыты," - говорит уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

В целом по стране заветной встречи ждут более сотни детей. В центрах репродуктивной медицины предупреждают: совсем скоро их число может увеличиться до тысячи. В правительстве заявляют, что введенный до 22 мая карантин может быть вновь продлен.