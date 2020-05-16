Итапия открывает границы

Италия с 3 июня открывает границы на въезд и выезд для граждан Евросоюза, причем прилетевшим иностранцам не нужно будет "садиться" на двухнедельный карантин.

Власти приняли решение снять блокаду в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. О скорейшем открытии границ настойчиво просила туристическая отрасль страны, обеспечивающая 14% ВВП.

Алессандро Бертони возглавляет туристическую ассоциацию области Венето. "Мы готовы принять туристов, которые захотят приехать на Венецианскую Ривьеру. Последние недели мы работали над тем, чтобы привести пляжи, гостиницы и кемпинги в соответствие с нормами санитарного протокола. Мы гарантируем безопасность пляжного отдыха!" - заверяет он.

Маурицио Беттойя, владелец гостиницы Mediterraneo Hotel, убежден: "Италия слишком прекрасна, чтобы забыть о ней. Она заслуживает того, чтобы стать собою прежней, а может, и еще лучше".

Власти предупреждают, что названные сроки могут быть сдвинуты, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. Пока же с 3 июня ожидается и снятие ограничений на перемещения внутри страны.

Италия останется на замке для гостей из государств, не входящих в ЕС, как минимум до середины июня. Когда и на каких условиях снимать эти ограничения, будет решать Еврокомиссия.