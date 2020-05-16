Европейцам возвращают место под солнцем

Жара берет свое: в Греции на фоне беспрецедентно высокой для мая температуры открылись общественные пляжи - всего около 500. И дежурящие у воды спасатели, и работники кафе, и посетители должны строго соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфекции.

Власти Греции начали смягчать карантин в первых числах мая в надежде полностью вывести страну из локдауна к началу июля. Палящее солнце подтолкнуло их открыть пляжи на две недели раньше графика.

Барман Ильяс Бабатсикос возобновил работу за стойкой: "Конечно, нынешний сезон будет очень отличаться от того, к чему мы привыкли. Нам всем нужно адаптироваться к новым правилам в каждодневной жизни, будем их соблюдать столько, сколько потребуется. Это касается и нас, сотрудников, и наших клиентов. Мы рассчитываем на коллективные усилия для достижения наилучшего результата".

В Афинах считают, что открытие пляжей станет своего рода тестом, который население должно пройти для возобновления внутреннего и зарубежного туризма.

Тестировать пляжи в эти выходные отправились и французы. В большинстве департаментов разрешен так называемый динамический отдых - у воды можно гулять, заниматься спортом, но не лежать. Хотя есть и исключения. Сесиль, сотрудница пляжа в городе Йер на юге Франции, уточняет: "Мы запрещаем только компании численностью свыше 10 человек и алкоголь. Если люди хотят позагорать, то имеют на это полное право"

На других пляжах для любителей солнечных ванн собираются выделить участки с разметкой; место под солнцем можно будет бронировать через специальное приложение.