Испания: премьер-министр хочет продлить режим повышенной готовности

В Испании, по данным минздрава, от COVID-19 за сутки скончались 102 человека. Этот показатель стал самым низким с середины марта. Общее число летальных исходов с начала пандемии превысило 27,5 тысяч. За день выявлено 539 новых заболевших. Поскольку уровень распространения коронавируса постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает карантин. Большинство регионов перешли к первой фазе ослабления ограничительных мер. Испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице, встречаться с близкими. Открываются террасы кафе, отели и музеи. К новой фазе оказались не готовы Мадрид и Барселона.

С 14 марта в стране действует режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией. Для очередной его прологации требуется согласие депутатов парламента. По славам премьер-министра Педро Санчеса правительство намерено снова попросить Конгресс (нижнюю палату парламента) продлить действие этого режима. Но не на 15 дней, а на один месяц. "Надеемся, что это будет в последний раз". - сказал Санчес.

В Мадриде вот уже несколько дней проходят протесты. Участники акций возмущены тем, что регион не переходит к следующей фазе ослабления ограничительных мер и требуют отставки премьера. Демонстранты считают, что правительство не было должным образом готово к кризисной ситуации и за два месяца карантина развалило экономику страны.