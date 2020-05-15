Коронавирус лишил парижан парков и посиделок на канале Сен-Мартен

Коронавирус изменил облик Парижа. У закрытых музеев нет толп туристов, знаменитые террасы пусты. В первый же вечер выход страны из карантина на набережной канала Сен-Мартен отпраздновали с размахом. Нарушители разошлись только по требованию полиции. Теперь и здесь

"Отныне алкоголь тут под запретом. Люди по-прежнему собираются небольшими компаниями, хотя и соблюдают обязательную дистанцию", - рассказывает корреспондент Euronews Сирил Фурнери.

Многие французы считают и это неприемлемым. Местные завсегдатаи придерживаются другого мнения.

"Не все проводили карантин в одинаковых условиях. Его легче было перенести тем, кто мог устроить шашлыки, у кого есть бассейн или сад. Не думаю, что можно злиться на парижан только за то, что после 55 дней изоляции они захотели выбраться из своих маленьких квартир", - считает Полин Раг, парижанка.

"Мы стараемся быть поосторожней. Мы счастливы, что наконец можем вместе повеселиться, просто выпить кока-колы и покурить", - говорит Луи Бонлье, парижанин.

Полиция проводит проверки: количество собравшихся не должно превышать 10 человек. Но по словам местных жителей, почти сразу после ухода правоохранителей на эти запреты перестают обращать внимание.

"Полиция заставила всех разойтись. А теперь — взгляните. Все вернулись обратно. Здорово, конечно, что есть контроль, но полицейские у нас появляются лишь один раз в день и уезжают. А 15 минут спустя — здесь все снова, как было", - рассказывает Дельфин Мартэн, местная жительница.

По распоряжению французского правительства, парки в Париже по-прежнему закрыты. В столичной мэрии заявляют: это угроза для общественного здравоохранения.

"Речь идет о поддержании не только физического, но и психического здоровья. Мы открыли рынки и магазины. Но провести время на природе люди по-прежнему не могут, а ведь это необходимо каждому. Тем более, после очень сложных двух месяцев, проведенных взаперти", - считает Пенелоп Комитес, заместитель мэра Парижа, отвечающая за вопросы охраны окружающей среды.

Мэр Анн Идальго настаивает на том, чтобы ношение масок в Париже стало обязательным повсеместно, не только в общественном транспорте.

"Как здесь в Париже, так и повсюду в мире градоначальники выступают против некоторых мер национальной политики в области здравоохранения. Недавно мэр Лондона высказался против возобновления матчей Английской премьер-лиги в столице Великобритании", - отмечает корреспондент Euronews Сирил Фурнери.