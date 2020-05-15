Немецкие матери выставляют счет государству за уход за детьми

Группа немецких матерей решила потребовать от правительства деньги за то, что во время карантина им пришлось сидеть с детьми. За несколько часов под хэштэгом #CoronaElternRechnenAb (#Родителиподсчитываютубытки) появились тысячи твитов.

Матери писали, что из-за закрытия школ и детских садов они были вынуждены выполнять больше “неоплачиваемой” работы, чем это было до карантина. В своих постах женщины оценили, сколько государство должно им заплатить за то, что вдобавок к рабочим делам им пришлось еще и присматривать за детьми.

Карин Хартманн работает архитектором, живет в земле Северный Рейн-Вестфалия. Женщина возмущена тем, что до сих пор непонятно, когда снова откроются школы. В интервью онлайн-изданию EditionF она заявила, что выставляет счет государству за то, что оно переложило обязанности школы и учителей на плечи родителей. Женщина считает, что власти пользуются ее услугами, а значит, должно за это заплатить, как это принято “в корпоративном мире”.

Примеру Хартманн последовали и несколько других матерей. Среди них блогеры Рона Дюве, Соня Ленерт и Патрисия Каммарата. По словам Каммараты, таким образом они хотят добиться того, чтобы общество больше ценило работу матерей.

За период с 17 марта по 15 мая Патрисия выставила счет властям на сумму 22296 евро. Это в том числе деньги за воду, электричество и отопление.

Андреа Рейф - мать троих детей. Живет в Мюнхене. Шесть недель на самоизоляции с детьми она оценила в 12423 евро. Андреа считает эту сумму “выгодным предложением”. “Я мать, и я обладаю экономической властью. Я хочу, чтобы меня заметили”.

В Twitter посты матерей, требующих денег за выполнение родительских обязанностей, вызвали настоящую бурю. Одни интернет-пользователи поддержали матерей:

“Речь идет просто о том, чтобы выразить стоимость работы по уходу за ближними в евро. Молодые люди, способные работать, не растут на деревьях, их воспитывают родители, в основном матери, у которых в пожилом возрасте из-за этого возникают финансовые проблемы”.

Но многих возмутило то, что матери “не хотят заботиться о своих детях” и видят в них “бремя, за которое государство должно платить им деньги”.

“Последние несколько месяцев я ухаживаю за стариками, и мне нравится это, независимо от того, родственники они мне или нет. Я не собираюсь никому выставлять за это счет. И я надеюсь, что дети тех, кто сейчас #подсчитываетубытки, будут отличаться от своих родителей”, - пишет интернет-пользователь Don Alphonso.

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