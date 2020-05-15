Москва начинает массовое тестирование на антитела к коронавирусу

В Москве начинается выборочное, массовое и бесплатное тестирование жителей на наличие антител к коронавирусу нового типа. По словам мэра Сергея Собянина, беспрецедентная по масштабам программа исследования популяционного иммунитета, поможет получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в столице. Люди, которым будет предложено поучаствовать в таком тестировании, будут определяться методом случайной выборки.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы: "Уже сегодня 70 000 москвичам направлены смс- сообщения и уведомления по электронной почте о том, что мы предлагаем им участвовать в таком эксперименте. Как только мы отработаем технологию, всем жителям города будет доступен этот метод".

Пока сдать кровь из вены на иммуноферментный анализ могут те москвичи, кому пришло смс-сообщение. Сделать тест можно в одной из 30 городских поликлиник, где созданы специальные пункты забора крови.

Любовь Станкевич, заведующая лабораторией : "При считывании реакции мы видим окрашивание в зоне LgG антител. Это говорит о том, что у данного пациента, присутствуют антитела класса LgG. Поэтому мы уверенно можем сказать, что у пациента от заражения прошло не менее трех-четырех недель".

Всего с начала эпидемии в России по официальным данным COVID-19 заболели 262843 человека, 2418 скончались. Выздоровели более 58 тысяч пациентов. Самая сложная обстановка в столице: COVID-19 диагностировали у 135 464 жителей. Из них 1358 умерли. Более 24,5 тысяч выздоровели.