Хмельной вкус свободы

Вествлетерен - это аббатство, давшее название одному из самых знаменитых сортов пива, сваренного монахами-траппистами. Особая рецептура, особая технология. Которые в итоге дают особый вкус.

Постепенное ослабление изоляционных мер предполагает для кого-то и возможность пропустить кружку хмельного напитка.

Рассказывает брат Готфрид, монах-пивовар: "Мы живем согласно уставу святого Бенедикта, и в нем говорится, что лишь работой можно раздобыть себе пропитание. В данном конкретном случае мы живем тем, что варим пиво, а потом его продаем. И хорошо, что к нам вернулась эта возможность. У нас опять появился кусок хлеба".

Согласно традиционной рецептуре пиво тут производится уже почти два века, а чтобы им насладиться, на пивоварню требуется приезжать самолично. В условиях карантина это сделать было невозможно.

Этот любитель хмельного напитка рассказывает: "Это первая поездка, когда нам разрешили хоть как-то путешествовать. И именно сюда я приехал, поскольку это пиво знаменито на весь мир".

Будущие клиенты готовы проводить за рулем два часа и больше, чтобы вновь почувствовать вкус пива, ставший для них и вкусом свободы