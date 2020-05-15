COVID-19 и дети: опасные связи

В самом начале вспышки коронавирусной инфекции сообщалось, что либо у детей заражение протекает бессимптомно, либо в очень легкой форме.

Наблюдения медиков в разных странах, как в Европе, так и в США вносят в эту картину существенные коррективы.

Только в Нью-Йорке более чем у ста детей были установлены симптомы, напоминающие течение так называемого синдрома Кавасаки или болезни Кавасаки, и у них же все анализы на присутствие коронавируса или на наличие антител к нему дали положительный результат.

Губернатор штата Куомо сообщил, что врачи связывают этот недуг с заражением коронавирусом.

По мнению нью-йоркского педиатра-инфекциониста Сунила Суда, "это может говорить о том, что цепочка заражений не прерывается, что детей в школу отводить рано, что нужно по-прежнему оставаться дома, и что, разумеется, детей нужно ограждать от общения со сверстниками.

Во Франции, как сообщается, в больницах диагноз синдрома Кавасаки ставится не более трем-четырем детям ежегодно, но только в этом парижском стационаре сейчас этот недуг устанавливается трем детям еженедельно.

Всего со схожими симптомами в стране были госпитализированы за прошедшие недели 125 детей и подростков.

Итальянские медики в публикации в журнале "Ланцет" от 13-го мая сообщили31103-X.pdf), что они обнаружили 30-кратный рост количества маленьких пациентов с синдромом Кавасаки в провинции Бергамо во время пандемии COVID-19 по сравнению с предыдущими годами.