В Германии сносят АЭС Филиппсбург

На юго-западе Германии снесены две 150-метровые охладительные башни закрытой в прошлом году атомной электростанции Филиппсбург. Два мощных взрыва прогремели в четверг рано утром. О времени проведения оперции не сообщалось во избежание массовых зборищ людей, которых могло привлечь впечатлящее зрелище. На месте закрытой АЭС планируется соорудить мощную трансформаторная станция, которая через высоковольтные линии передач будет обеспечивать промышленный юг страны энергией, произведённой из возобновляемых источников.
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