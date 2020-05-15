Скандал с Sanofi: руководство фармкомпании вызвано к Макрону

Пандемия COVID-19 в Европе - это статистически свыше половины погибших из более чем 300 тысяч жертв, и это скандалы, которые затрагивают разработку медикаментов и снабжение средствами защиты.

В среду в интервью агентству Блумберг президент фармкомпании Sanofi заявил, что в соответствии с соглашением, которое та подписала с минздравом США еще 18 февраля, ассигновавшем ей поэтому средства, у Америки есть преференциальное право, если и когда вакцина будет испытана и утверждена, на предзаказ.

Спустя несколько часов он получил ответ от главы уже французского минздрава Оливье Верана, тот в телефонном разговоре с руководителем местного филиала Sanofi объяснил своему собеседнику, что "будущая вакцина должна поставляться всем".

Елисейский дворец, в свою очередь, сообщил, что на такого рода медикаменты "законы рыночной экономики не распространяются" и подчеркнул, что руководство Sanofi вызвано к президенту для объяснений.

До пандемии 90% производства средств индивидуальной защиты, прежде всего масок, было сосредоточено в Китае.

Часть поставленной продукции в некоторые страны, как сообщается, не отвечает европейским медицинским стандартам.

Официальный представитель Еврокомиссии Штефан Де Кеерсмаекер сделал по этому поводу заявление: "Мы приостановили поставки следующей партии масок, это примерно 10 млн штук, мы изучим ситуацию, и тогда решим, был ли допущен при их изготовлении брак".

Среди тех, кто пожаловался в Брюссель, была, в частности, Польша.

А в Мадриде, в одном из самых фешенебельных районов его жители вышли на кастрюльную манифестацию, под звон утвари они требуют отставки премьера-социалиста Педро Санчеса, которого обвиняют в неумении управлять экономикой в период кризиса.