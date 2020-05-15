В центре Минска прошла встреча "кандидатов протеста" из команды лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николая Статкевича. ЦИК проводит регистрацию инициативных групп претендентов на президентский пост. Около двух десятков из более чем тридцати заявителей - сторонники оппозиционного политика. Сам он на регистрацию не рассчитывает из-за наличия судимости за организацию массовых беспорядков во время президентских выборов десять лет назад, а нынешнюю кампанию намерен использовать для проведения митингов и общения с избирателями.

"Мы даем вам возможность собраться и высказать все, что вы думаете об этой стране. Собраться легально для того, чтобы заявить о своем протесте, о том, что у нас нет выборов, что Лукашенко украл у народа власть", - заявил Статкевич.

Год назад президент Александр Лукашенко объявил о своих планах баллотироваться на шестой срок.

О проведении выборов 9 августа стало известно 8 мая, 15-е — крайний срок подачи документов для регистрации инициативных групп. По заявлению главы ЦИК Лидии Ермошиной, заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов по формированию территориальных избирательных комиссий будут проходить без наблюдателей в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране.

Несмотря на пандемию коронавируса и рекомендации ВОЗ воздержаться от массовых мероприятий, 9 мая в Минске состоялся военный парад.

В стране зафиксировано более 26,5 тысяч случаев заражения. 151 заболевший умер.