Австрия открывает рестораны

Австрийцы снова могут выпить пива в пабе и поужинать в ресторане. В течение двух месяцев все заведения общепита были здесь закрыты, но теперь они вновь готовы к приёму посетителей. Австрия стала одной из первых стран, где открылись кафе и рестораны, при этом действует ряд строгих мер. Расстояние между столами не должно быть меньше метра, обслуживание за стойкой производится, запрещена громкая музыка, а закрытие – не позднее 11 вечера. Но все эти ограничения не испортили настроения первым посетителям венских кафе:

– Не сказал бы, что всё стало, как раньше, но, полагаю, все рады снова собраться вместе.

– Мы сидим тут, и, кажется, всё как обычно, так же как было.

– Поесть в ресторане, выпить пива, посидеть в кафе – это часть жизни.

– Надеюсь, что меры будут смягчаться и дальше, чтобы больше людей могли собраться вместе.

Как утверждают власти, ситуация в Австрии лучше, чем в других странах, благодаря тому, что во-время были приняты меры по сдерживанию вируса. Уже обсуждается предстоящее открытие гостиниц и границ. Говорит Элизабет Кёстингер, министр туризма Австрии:

– Перед нами встала проблема, ведь, с одной стороны, мы должны соблюдать меры по охране здоровья, но с другой стороны, нужно снова сделать возможной экономическую и социальную жизнь. Мы стремимся добиться этого самым простым путём, сделав так, чтобы выполнялись правила соблюдения безопасной дистанции. Поэтому, например, в ресторане за одним столом не должно быть больше четырёх человек, не считая несовершеннолетних детей. Исключение также может быть людей, которые живут в одной квартире.

Из Вены передаёт Йоханнес Плешбергер, корреспондент Euronews:

– В Австрии вновь открываются бары и рестораны, при условии соблюдения строгих правил. В эти выходные мы увидим, соблюдают ли люди безопасные расстояния, находясь под воздействием алкоголя.