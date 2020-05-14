Гендиректор ВТО Роберту Азеведу уходит с должности раньше срока

На фоне глобального экономического кризиса генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу объявил о том, что ходит в отставку 31 августа. Таким образом, он сокращает второй срок своих полномочий ровно на один год. Азеведу сказал, что решение было нелегким, пояснив, что обсудил его со своей семьей. Гендиректор подчеркнул, что мотивом послужили не проблемы со здоровьем и не политические расчеты.

"Мой уход в августе даст необходимое время для работы с моим преемником кем бы он ни был, чтобы подготовить 12-ю министерскую конференцию ВТО и выработать стратегию работы организации на ближайшие месяцы и годы".- говорится, в частности в заявлении.

Как отметил гендиректор, ВТО, "возможно, не является совершенной организацией, но она тем не менее необходима", поскольку благодаря ей в торговле не главенствует закон джунглей. Бразилец Роберту Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с 2013 года. В 2017 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, который должен был завершиться в сентябре 2021 года.