Что обсуждал Майкл Помпео в Израиле?

Первой зарубежной поездкой госсекретаря США с начала вспышки пандемии стало посещение Израиля.

Облаченный в индивидуальные средства защиты цвета национального флага Майкл Помпео соблюдал все инструкции социального дистанцирования в отношении принимающей его стороны.

Комментируя цели визита, глава американского внешнеполитического ведомства заявил: "Мы намерены обсуждать планы мирного урегулирования. С момента, как детали дорожной карты были оглашены президентом Трампом, уже прошло некоторое время, нам требуется совершать дальнейшие шаги в заданном направлении".

В январе глава правительства Израиля и руководитель администрации США огласили ключевые положения нового мирного палестино-израильского урегулирования, тогда же было объявлено, что Вашингтон намерен признать еврейские поселения на Западном берегу Иордана израильской территорией.

В тот момент Россия заявила, что реализация этих планов подорвет весь процесс ближневосточного урегулирования.

Накануне Москва вновь повторила эти слова.

Сообщается, что Помпео провел встречи с премьер-министром Нетаньяху и главой блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем, который в настоящий момент возглавляет кнессет, а также с бывшим начгенштаба ЦАХАЛ Габи Ашкенази. Именно Ашкенази займет кресло министра иностранных дел Израиля в этот четверг.

Ранним утром 14-го мая появилась информация, ее передает ТАСС, ссылаясь на представителя Госдепартамента, что обсуждение вопроса "об аннексии еврейским государством палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине не было целью поездки Майкла Помпео в Израиль".