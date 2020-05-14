Испанские медики почтили память коллег, умерших от COVID-19

В испанских больницах двумя минутами молчания почтили память врачей и медсестер, умерших от COVID-19. Как сообщается, 55 сотрудников сферы здравоохранения скончались от заболевания, вызванного коронавирусом. Всего в королевстве коронавирус выявлен у более чем 50 тысяч медиков. Памятная церемония состоялась и в Мадриде. "По нашим подсчетам, около 20% медиков были инфицированы коронавирусом, особенно в первые дни, на ранней стадии эпидемии". - сказала Ана Хименес, врач скорой помощи и член медицинской ассоциации AMYTS. Такая ситуация по словам врачей, сложилась потому, что в самом начале пандемии работники сферы здравоохранения не были снабжены в достаточной мере средствами индивидуальной защиты. Этого не хватает даже сейчас. Указывают профсоюзы и на неэффективную организацию работы больниц и плохое планирование.