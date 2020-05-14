На работу в маске

Жители Лондона и Парижа постепенно возвращаются на работу. При этом в столице Великобритании защитные маски в общественном транспорте носить не обязательно, поэтому только около 10% пассажиров следуют рекомендациям врачей.

Из Лондона передает корреспондент Euronews Трент Мюррей:

"Несмотря на увеличение пассажирского потока в метро, ситуация у билетных касс гораздо спокойнее, чем в обычное время. Миллионы людей по всей стране все-таки решили остаться дома. На станции закрыты точки питания и магазины а численность персонала пока сведена к минимуму. Пассажиров, которые заходят в вагоны либо выходят на платформу, просят соблюдать меры социальное дистанцирование и повсюду размещены наклейки с напоминанием — расстояние между пассажирами должно составлять два метра".

Все больше жителей Парижа предпочитают добираться до офиса на велосипеде или самокате. Работа общественного транспорта восстанавливается, но действуют ограничительные меры.

Из Парижа передает корреспондент Euronews Оливье Вайтфилд-Миочич:

"Глядя на происходящее трудно догадаться, что наступил час пик. Людей в метро не так много. Обычно в это время в вагонах много сотрудников банков, которые возвращаются домой с работы в финансовом районе Парижа, но, как вы видите, вагоны не заполнены даже на четверть. На полу вагонов и на сидениях размещены наклейки, указывающие как занимать места, чтобы соблюдать меры социального дистанцирования. Чтобы попасть в парижское метро, необходимо надеть защитную маску. Если вы зайдете на станцию без нее, то рискуете заплатить штраф размером в 135 евро, необходимо также иметь при себе справку от работодателя, в которой указано, почему вы должны пользоваться общественный транспортом в час пик. Власти хотят снизить число пассажиров до 15% от обычного уровня, чтобы гарантировать соблюдение всех действующих санитарных норм".