"Балканский маршрут" вопреки коронавирусу

В нескольких километрах от итальянского города Триест, расположенного на границе с Словенией, остановлены и зарегистрированы 160 нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана. Теперь все они обязаны пройти двухнедельный карантин.

Губернатор области Фриули — Венеция-Джулия Массимилиано Федрига заявил об усилении миграционного потока со стороны так называемого "балканского пути" и выразил свое возмущение тем, что другие европейские государства не препятствуют незаконному пересечению границ. Так, на прошлой неделе, итальянская полиция обнаружила группу нелегалов в грузовике, который следовал из Сербии. Губернатор также призвал министерство внутренних дел Италии принять меры на государственном уровне. В правительстве в ответ пообещали провести переговоры с властями стран, по территории которых мигранты добираются до Италии.