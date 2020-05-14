Коронавирус: картошка гниёт, пиво киснет

Кошмар любого фермера — да и любого предпринимателя: склад, заполненный скоропортящимся товаром, который судя по всему, не получиться реализовать. Карантин во Франции нарушил привычные экономические связи.

Жан-Поль Дешерф, фермер:

"Это уже не продать, в этом году нам уже ничего не выручить. Триста тонн картошки, это 45 тысяч евро. Всё пропало".

Эти клубни должны были отправиться на фабрики, которые делают картошку-фри для ресторанов и кафе. В прошлом году триста тонн бы смели и попросили бы ещё. А теперь все эти заведения закрыты третий месяц.

Бернар Ашль, национальный союз картофелеводов Франции:

"Это настоящая катастрофа для будущего. По нашим оценкам, фермеры, выращивающие картофель, потеряли 200 миллионов евро. Мы запросили у государства помощь хотя бы в 35 миллионов, чтобы компенсировать наши убытки".

В коронавирусные времена не нужна ни закуска, ни выпивка. После начала карантина эта пивоварня на северо-востоке Франции смогла продать всего один бочонок. На складе остаются шесть тысяч литров пенного крафта, у которого стремительно истекает срок годности.

Жан-Кристоф Камбье, пивовар:

"Вот смотрите: до августа 2020-го. Так что у нас осталось три месяца. Если кризис в ближайшее время не закончится, нам придётся думать, что делать со всеми этими кегами".

Формально карантин во Франции был снят в понедельник. Но точную дату открытия баров и ресторанов власти пока не озвучивают. Это точно произойдёт не раньше середины июня.