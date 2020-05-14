Во Франции открылись пляжи: валяться на песочке нельзя

Во Франции на этой неделе открылись пляжи. Морские, речные озёрные набережные в период карантина были закрыты, чтобы избежать скопления людей, часто их огораживали заборами.

Теперь наконец-то приехать сюда может каждый — кто живёт меньше чем в ста километрах. Дольше путешествовать по Франции пока нельзя.

Погода на атлантическом побережье Франции пока не располагает к пляжному отдыху — и в любом случае валяться на песке теперь нельзя. Пришёл и сразу же ушёл — примерно такой принцип необходимо соблюдать.

Жак Бело, заместитель мэра:

"На этом пляже разрешён только активный отдых. Что это значит? Люди обязаны гулять, бегать, заниматься спортом — конечно же, соблюдая при этом достаточное расстоянии друг от друга".

Снятие карантина вызвало опасения насчёт того, что соскучившиеся за два месяца французы ринутся к воде. Поэтому формально пляжи остаются закрытыми, но местные власти могут по своему усмотрению запросить у вышестоящих инстанций разрешения открыть набережные.

Те муниципалитеты, чей доход сильно зависит от туризма, немедленно воспользовались такой возможностью; другие предпочитают пока не рисковать.