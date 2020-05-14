Во Франции открываются школы

Во Франции вновь открылись школы, не работавшие с 16 марта. Первыми вернулись за парты ученики начальных классов. В школах приняты серьёзные меры санитарной безопасности, при этом решение отправлять ли ребёнка на учёбу остаётся за родителями, многие из которых предпочли пока подождать.

По приходу в школу с детьми проводят специальные занятия, обучая соблюдать социальную дистанцию во время уроков и на переменах, регулярно мыть руки. Число учеников в каждом классе не должно быть больше десяти.

Учащиеся средних классов смогут вернуться в школу не раньше, чем через неделю.