Западные евродепутаты видят в Венгрии диктатуру

Венгрия снова оказалась в центре внимания Европейского парламента. Некоторые депутаты предлагают лишить всякого финансирования из фондов ЕС правительство Виктора Орбана, хотя его поддерживают некоторые восточноевропейские коллеги.

Либерал из Нидерландов заявила, что введенное Будапештом на неопределенный срок чрезвычайное положение равнозначно диктатуре:

«Давайте посмотрим правде в глаза, под властью господина Орбана и его приспешников демократия была убита в Венгрии. Она мертва, - сказала Софи ин’т Велт. - Но лидеры некоторых стран ЕС продолжают постыдно защищать его, говорить о ценностях и демократии, отказываться даже включать происходящее в повестку дня. Убийство демократии не должно финансироваться за счет европейских налогоплательщиков. Не давайте больше денег Орбану, который подкармливает своих олигархов."

Под предлогом борьбы с коронавирусом венгерское правительство получило дополнительные полномочия, в том числе возможность управлять указами без утверждения национальным парламентом. Оппозиция опасается, что этот инструмент будет использован Орбаном для подавления инакомыслия и для узурпации власти.

Депутат от правящей партии "Фидес" утверждает, что Венгрия действует в соответствии со стандартами ЕС:

«Европейская комиссия не обнаружила никаких нарушений, связанных с законом о чрезвычайном положении, - сказал Андор Дели. - Поэтому я считаю эти дебаты издевательством над европейскими ценностями и правовыми принципами. Это напоминает показательные процессы прошлого. К сожалению, здесь никого не волнуют честные аргументы и факты "

Вице-председатель Еврокомиссии по ценностям сказала, что внимательно наблюдает за тем, как применяется в Венгрии закон о чрезвычайном положении, но пока не видит повода для вмешательства:

«На ежедневной основе мы оцениваем, можем ли мы предпринять правовые действия, - сказала Вера Йоурова. - И я уже говорила и повторяю здесь: мы ещё не начинаем процедуру против Венгрии, мы тщательно взвешиваем все меры».

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга пыталась принять участие в парламентских дебатах в Брюсселе, но председатель Давид Сассоли ей этого не позволил, заявив, что в этом случае страну должен представлять деятель более высокого уровня, например, премьер-министр Орбан.