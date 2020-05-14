ЕС спешит восстановить экономику

Брюссель пытается хотя бы частично спасти летний туристический сезон в ЕС. Еврокомиссия рекомендует постепенное открытие границ между государствами Евросоюза после 15 июня! При этом ВОЗ предупреждает, что коронавирус нового типа может стать эндемической инфекцией, такой же как сезонный грипп, и понадобится около пяти лет, чтобы взять ситуацию под контроль.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила: "Каждая страна-член Евросоюза должна оценить свою эпидемиологическую ситуацию и состояние системы здравоохранения, а также готовность к соблюдению мер социального дистанцирования, и с этой позиции принять решение о своевременности открытия внутренних границ".

Между тем Совет министров Италии одобрил новый пакет мер по поддержке трудящихся, экономики, а также здравоохранения, образования и культуры общей суммой в 55 млрд евро. На помощь туристическому сектору планируется выделить 4 млрд евро. Для ресторанов, гостиниц и курортов предусмотрена отмена некоторых налогов. А министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова сообщила, что правительство согласовало решение о временной легализации трудовых мигрантов, находящихся в странен незаконно, прежде всего речь идет о сборщиках урожая, они могут оставаться в Италии ближайшие шесть месяцев. В целом правительство обещает мобилизовать на восстановление экономики после пандемии до 750 млрд евро. Согласно прогнозам, ВВП Италии может упасть в 2020 году на 10%, госдолг возрастет с нынешних 135% ВВП до 155%.

Жители европейских стран возвращаются на работу — экономика не выдержит дальнейшего простоя. Но меры социального дистанцирования не везде применяются с успехом: так, в Англии, особенно в Лондоне, общественный транспорт в час пик зачастую переполнен.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак сообщил, что на борьбу с коронавирусом придется потратить около трети гоосбюджета, о летнем отдыхе, возможно, придется забыть.

А пока местные жители радуются , что открылись садовые центры: " Я с самого начала не мог понять, зачем нужно было закрывать магазины цветов и растений, потому что здесь точно можно без проблем соблюдать дистанцию".

По прогнозам Еврокомиссии, в текущем году экономика ЕС столкнется с рецессией исторических масштабов.