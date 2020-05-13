Британия: кто виноват в смерти Белли Муджинги?

В Британии скончалась женщина, на которую напал мужчина, заявивший, что у него выявлен коронавирус. 47-летняя Белли Муджинга работала в билетной кассе на лондонском вокзале Виктория. Инцидент произошел 22 марта. Об этой истории сообщил профсоюз работников транспорта. Вот, что рассказала родственница умершей Агнес Нтумба:

"Белли со своей коллегой вышла из офиса. Они встретили мужчину, который спросил у них: "Почему это вы здесь?" Они ответили: "Мы работаем". И тогда этот человек сказал: "У меня - COVID" и тут же плюнул в них".

Через несколько дней после нападения у Муджинги и ее коллеги был выявлен коронавирус. Пятого апреля Муджинга умерла в больнице. По словам супруга, ранее у женщины были проблемы с дыханием.

Лусамба Коде Каталай, супруг Белли Муджинги: "Им не давали ни масок, ни перчаток. Поэтому они были беззащитными. За это должны отвечать работодатель, компания и государство. Я и наша одиннадцатилетняя дочь Ингрид видели Белли второго апреля, когда ее забирали в больницу. Видели в последний раз. Она умерла. И мы похоронили ее, не имея возможности посмотреть на нее".

Пока не подтверждено при каких именно обстоятельствах Белли Муджинга заразилась коронавирусом. Но у профсоюза работников транспорта есть вопросы к работодателю: в частности, почему люди входящие в группу риска, не были отстранены от работы и отправлены на больничный во время пандемии.